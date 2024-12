Sport.quotidiano.net - Pallavolo Grosseto sfida Pomezia: scontro salvezza in B2 femminile

Leggi su Sport.quotidiano.net

per laGiorgio Peri che oggi alle 16 sarà in quel diper unadelicatissima. Laziali ultime in classifica nel girone H di B2con 0 punti, ma che oggi potranno contare su un nuovo allenatore e tre nuove giocatrici.da non sottovalutare quindi, anche perché la trasferta sarà tutto tranne che semplice.che è penultima con 4 punti ma è reduce da una grande vittoria contro la quarta in classifica nel turno scorso. "La vittoria scorsa ha portato sicurezza ed entusiasmo – ha detto alla vigilia coach Rossano Rossi –. Non sarà una partita facile, sarà unatrappola.ha 0 punti, non ha mosso la classifica. Ma ha cambiato allenatore di recente, e contro di noi avranno tre giocatrici nuove. Una squadra che per metà sarà quindi rivoluzionata.