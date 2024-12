Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Amici delle stelle, anche oggi il cosmo si diverte a giocare con i nostri destini. Pianeti capricciosi, congiunzioni improbabili e un Mercurio retrogrado che ormai è un tormentone: il risultato? Un 7 dicembre da affrontare con ironia, spirito e una buona dose di sarcasmo. Ecco cosa vi riservano le stelle!Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi il tuo entusiasmo esplosivo potrebbe far saltare qualche nervo, tuo e degli altri. Sei pronto a risolvere mille problemi, peccato che nessuno te lo abbia chiesto. Calma, Ariete: non tutte le battaglie sono fatte per essere vinte, e alcune sono solo riunioni via Zoom. Toro(21 aprile – 20 maggio)La tua proverbiale testardaggine ti porterà a insistere per avere ragione anche quando è evidente che stai sbagliando. Ma, ehi, questa è la tua forza! Fai attenzione a non esagerare a tavola: il pandoro si avvicina, ma il bottone dei pantaloni sta già piangendo Gemelli (21 maggio – 21 giugno)La tua doppia personalità oggi potrebbe generare confusione: vuoi uscire o restare a casa? Vuoi iniziare la dieta o ordinare un trancio di pizza? Le stelle consigliano di decidere, ma onestamente si stanno stufando di ripetertelo ogni settimana.