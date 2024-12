Spazionapoli.it - Obiettivo del Napoli e ai margini con Motta: la decisione su Fagioli per Juve-Bologna

Ladi Thiagoperntus-su Nicolò, uno degli obiettivi di mercato di Giovanni MannaLantus potrebbe rivoluzionare un po’ la rosa a gennaio. Con Bremer out e diverse competizioni ancora in ballo, tra cui il Mondiale per club verso la fine della stagione, Thiagoavrà bisogno di rinforzi in difesa. Ma attenzione anche ad un nuovo vice-Vlahovic. E per qualche neo-acquisto che arriverà, sono mettere in preventivo anche alcune cessioni.Ad esempio, Nicolòsembrerebbe finito aidel progetto bianconero. Il ragazzo è stato praticamente out per tutta la scorsa stagione a causa delle scommesse sportive illecite. Recuperato da Spalletti e portato all’Europeo, lantus lo ha aiutato e confermato per questa stagione. Ma con il passare delle settimane, Thiagoha preferito altri elementi a disposizione al posto del regista piacentino.