Nuovo contratto di locazione commerciale a Ferrara per sostenere start-up e consumo di prossimità

Unmodello didiè stato presentato dalla Camera di commercio die Ravenna, in collaborazione con il Comune di, Confcommercio, Confesercentie l’Associazione piccoli proprietari immobiliari di(Asppi). Questomira a favorire l’attrattività d’impresa e la valorizzazione degli immobili, offrendo un canone minimo garantito con prospettive di crescita graduale dell’affitto in base ai fatturati. L'iniziativa, in fase sperimentale a, si estenderà successivamente al Ferrarese e a Ravenna. Presentata alla Camera di commercio di, ha visto la partecipazione di figure chiave come il vice presidente Paolo Govoni e l’assessore del Comune di, Francesco Carità. L'obiettivo è ridurre le insolvenze e rendere più sostenibile il conto economico delle attività d’impresa.