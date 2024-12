Sport.quotidiano.net - Nba, Boston supera Milwaukee, Young stende i Lakers. Minnesota batte Golden State

Milano, 7 dicembre 2024 -manda al tappetoal termine di un match tirato. Al Td Garden l'incontro va in archivio sul 111-105, con gli ospiti capaci di restare attaccati ai campioni in carica per tutta la partita. Non solo, perché all'intervallo il tabellone luminoso sorride ai Bucks, avanti di quattro lunghezze. La partita si decide in volata e sono i canestri di Al Horford e Holiday (20 punti) a fare la differenza, mentre dall'altra parte Lillard fallisce il tiro che avrebbe potuto pareggiare i conti. L'ex Portland chiude comunque da miglior marcatore dei suoi con 31 punti, mentre Giannis Antetokounmpo fa registrare una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi. Per i Celtics ecco i 59 punti della coppia formata da Tatum e Brown, con il primo che va in doppia doppia catturando pure 10 rimbalzi.