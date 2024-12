Sport.quotidiano.net - Morutan: "Sto bene, sono carico". Il genio rumeno può essere un ’regalo’

"Sto, sto". È sorridente Olimpiu. Il sorriso di chi non vede l’ora di tornare in campo, fermo da aprile in seguito alla lacerazione del tendine d’Achille. Allo store ufficiale di Borgo Largo, il "folletto" è stato protagonista, in occasione del lancio della nuova linea di abbigliamento del Pisa in collaborazione con Tacchettee. Persi è trattato del primo abbraccio (nel senso fisico del termine) con il pubblico nerazzurro dal suo ritorno. La domanda da parte di tutti è la stessa: "Quando torni?" Un appello a colui che due anni fa ha fatto innamorare per le sue gesta sul campo. E la risposta? La data cerchiata nel calendario è la partita col Sassuolo di Santo Stefano, ma chissà che non possa avere minuti già da prima. Intanto il numero 80 torna ad assaporare i suoi tifosi.