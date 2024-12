Ilfattoquotidiano.it - Lo zaino, la fuga e il Dna – Cosa sappiamo del killer di New York. L’Fbi offre 50mila dollari a chi offre informazioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È ancora inil giovane uomo che poco dopo l’alba del 4 dicembre ha ucciso a Newl’amministratore delegato della United Healtcare Brian Thompson. Di lui i detective, che sono sulle sue tracce da poco dopo l’omicidio, sanno quasi tutto r forse anche il Dna ma non il nome. Il, che potrebbe aver usato un’arma usata dai veterinari per abbattere gli animali, ha probabilmente lasciato Newsu un autobus. Seguendo le sue tracce, grazie a telecamere e testimonianze, è stato anche ritrovato loche è stato scoperto a Central Park. Un ritrovamento arrivato a seguito di una massiccia ricerca in una vasta area con laghi e stagni, prati, campi da gioco e boschi nel polmone verde di Manhattan.Il movente – Il capo degli investigatori Joseph Kenny ha spiegato ai cronisti che l’assassino potrebbe essere un dipendente o un cliente scontento della compagnia checopertura a più di 49 milioni di americani.