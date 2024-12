Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 7 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete La grande forza di ottimismo proviene dall'aspetto Sole - Marte, che vi aiuta a ottenere risultati concreti anche nel lavoro, collaborazioni, affari. Presentatevi a tutti così come siete, colpirete in pieno. Un altro pianeta assume un aspetto molto positivo: Venere. Avrete dimostrazioni di amicizia, disinteressati consigli, ottime consulenze mediche. In amore non sarete più così irrequieti, polemici e sospettosi. Il vostro amore proseguirà felice fino a. per sempre, dice Giove. Toro Sollecitate risposte, la situazione pratica è sempre sotto la protezione di Mercurio, ma adesso il pianeta richiede maggiore velocità nelle trattative d'affari, vendite, acquisti.