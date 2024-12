Quotidiano.net - Killer del CEO di UnitedHealthcare in fuga: la polizia di New York cerca aiuto pubblico

Al terzo giorno dal delitto, ildel CEO diBrian Johnson è ancora ine gli investigatori cominciano a disperare: ladi New, che ha recuperato tracce del DNA del rito, ne ha ricostruito nei dettagli i movimenti a partire dall’arrivo il 24 novembre su un Greyhound partito da Atlanta con un falso documento del New Jersey, ma non è stata in grado di spiccare il mandato d’arresto. Il sindaco di NewEric Adams è fiducioso ("laè sulla strada giusta"), ma il tempo stringe. Intervistato dalla CNBC, Adams ha implorato i newyorchesi e "tutti gli americani" affinché studino attentamente le due foto diffuse dallache ritraggono ila volto scoperto, una in particolare in cui sorride sornione alla receptionist dell’ostello che gli chiedeva di togliersi la maschera: "Se lo trovano familiare, contattino le autorità".