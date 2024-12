Ilgiorno.it - In arrivo 9 nuovi medici: "Siamo vicini ai cittadini per garantire l’assistenza"

Nel territorio dell’Asst Melegnano Martesana sono in. Ad annunciarlo è lo stesso ente sanitario che, in seguito al completamento delle procedure del terzo bando straordinario emesso da Regione Lombardia per l’assegnazione degli ambiti carenti, nella giornata del 4 dicembre ha reclutato 5di base e 4 pediatri di libera scelta, che andranno ad aggiungersi ai 13 camici bianchi, 12dina generale e 1 pediatra di libera scelta, reclutati nel 2024 con le due precedenti procedure. Ad oggi, dunque, a fronte di 21 cessazioni, per quanto riguarda idina generale, registrate nel corso del 2024 (comprese quelle previste entro fine anno), sono stati reclutati 27, 17 titolari e 10 temporanei. Numeri che rappresentano una risposta, ancorché parziale, alle critiche sollevate dae comitati, che a più riprese hanno denunciato la carenza di camici bianchi, con territori scoperti e migrazioni di pazienti da un comune all’altro.