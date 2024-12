Lanazione.it - Il maestro del restauro. Addio a Romagnoli, artigiano orafo per 50 anni

Pisa, 7 dicembre 2024 – Cinquefa poco dopo la morte di suo fratello Piero anche il negozio di via L’Arancio chiuse per sempre la saracinesca e oggi con la scomparsa di RomanoPisa perde per sempre la testimonianza di quell’artigianatoche per cinquant’, nel cuore del centro storico, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di pisani e non solo. Romano si è spento un paio di giorni fa a 83e oggi alle 14 si svolgeranno i funerali presso la cappella del cimitero della Misericordia in via Pietrasantina. “Mio padre e mio zio - ricorda la figlia Irene- erano artigiani bravissimi, custodi di una manualità che faceva del loro lavoro un’arte. Io e i miei cugini abbiamo preso strade professionali diverse, ma quella bottega è stata molto di più che un esercizio commerciale.