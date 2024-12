Ilfattoquotidiano.it - I Giovani 5 stelle al voto sognano il rinnovamento: “Grillo si è escluso. Il futuro del Movimento lo costruiamo noi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre ilsi trova a dover votare nuovamente i quesiti dopo la richiesta dal garante Beppe, iguardano già aluna “fase 2”. Sono quelli che Beppenon conosce e a cui ha voluto dire che abbracciando la linea di Giuseppe Conte andranno a funghi: “andate per funghi. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più”. Ai microfoni de ilfattoquotidiano.it, treiscritti e parte del networkhanno raccontato come stanno abbracciando pienamente il nuovo corso di cui fa parte pienamente il Network. Il Network, lanciato ufficialmente il 17 giugno 2023, nasce con l’idea di essere un laboratorio e un’officina politica, destinata ina diventare unale strutturata. Andrea Bonazzi, 24 anni e consigliere comunale di Rozzano, ex candidato sindaco, e attivisti neldal 2016, racconta: “Il network nasce da un lavoro che tanti di noi hanno portato avanti informalmente per 6-7 anni, costruendo un senso di aggregazione.