Ilgiorno.it - Giovani denunciati per imbrattamento edifici storici a Busto Arsizio

Leggi su Ilgiorno.it

La polizia di Stato ha denunciato una 17enne e un 19enne per aver imbrattato alcunidel centro storico, tra cui il municipio, con frasi ingiuriose nei confronti del sindaco Emanuele Antonelli, che ha presentato denuncia, e delle forze dell’ordine. Alcune delle scritte, accompagnate dal simbolo dell’anarchia e anche da quello internazionale degli squatters, richiamavano le recriminazioni oggetto della protesta studentesca indetta sul territorio nazionale il 15 novembre. Nell’ambito della stessa mobilitazione, anche aha avuto luogo un corteo. A seguito della denuncia, è stato effettuato un sopralluogo della polizia lungo il tragitto della manifestazione, durante il quale sono stati constatati numerosi e ulteriori imbrattamenti. Grazie all’attività investigativa sono stati identificati gli autori, noti già per precedenti di polizia, tra cui la minorenne di diciassette anni e un maggiorenne, residente in provincia di Novara, di diciannove anni.