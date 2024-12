Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitativa: "Venezia, caso da seguire"

"Quali politiche per il diritto alla casa per tutti?". È questa la domanda che ha dato inizio al seminario in Comune dedicato all’equità. Diversi i temi affrontati durante la giornata: dalla mancanza di una politica di contenimento dei costi dell’affitto, all’impatto limitante del ‘social housing’ e lo spopolamento dei grandi centri urbani a causa della turistificazione. E così, a Bologna, è arrivato l’esempio di Firenze, dove "ci sono 8.000 alloggi popolari e circa 12.000 case attive per gli affitti brevi – parla Sara Funaro, sindaca del capoluogo toscano e delegata alle Politiche abitative dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) –. È un mercato sempre più sbilanciato. Per riequilibrarlo si potrebbero integrare le città ad alto impatto turistico nella ‘norma’ (un regolamento comunale che pone limiti e paletti ben precisi agli affitti brevi; ndr) senza snaturare i nostri centri.