È un simbolo fascista | il logo del bonus bebé fa scoppiare la polemica FdI | Falso è una dea romana

L’iniziativa del voucher per i servizi all’infanzia varata dalla Regione Piemonte, accompagnata dal«Vesta», sta facendo discutere. La misura prevede un contributo di mille euro destinato a famiglie con bambini tra 0 e 6 anni, con un budget complessivo di 34 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Ilscelto per rappresentare l’iniziativa ha però acceso le polemiche. Secondo la capogruppo di Avs, Alice Ravinale, ilrichiamerebbe l’estetica del Ventennio, evocando simboli come la fiamma e l’inno «Fuoco di Vesta» della Gioventù Italiana. Ravinale ha richiesto la rimozione del, ricordando che «il Piemonte, insignito della medaglia d’oro al merito civile per la Resistenza, non dovrebbe tollerare un’immagine che può essere interpretata come nostalgica del regime».