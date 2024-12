Bergamonews.it - Atalanta, e ora chi ti ferma? Capolista fino a domenica sera, aspettando il Napoli

Bergamo. Si tende spesso a pensare che chi non è abituato a stare in alto e poi ci arriva tenda a soffrire di vertigini. Non può certo essere il caso di questa, che continua a macinare punti e vittorie, nove di fila in Serie A, proiettandosi sempre più in alto. 34 punti in 15 partite sono la miglior partenza nella storia nerazzurra, come lo erano già i 28 raggiunti vincendo a Parma un paio di settimane fa. La Dea è andata ben oltre. E ormai continua a flirtare con il primo posto.Non è mai stato “ufficiale”, nel senso che al termine di una giornata di questo campionato Gasperini e i suoi non sono mai stati “”, ma è già la terza volta in cui mettono la freccia sul. Era capitato dopo il 2-1 sull’Udinese del 10 novembre, poi anche il 23 dopo aver battuto il Parma a domicilio.