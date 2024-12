Lopinionista.it - Assemblea Cna Pensionati, indagine sulla sanità: fiducia nei medici di base, ma il Ssn va riformato

ROMA – È ancora il medico dina generale il punto di riferimento deiitaliani quando si parla di salute. Il dato emerge dalla ricerca “Percezione e priorità del SSN”, condotta dall’Istituto Tagliacarne e CerGAS, per conto di CNA, e presentata a Roma nel corso dell’nazionale dell’Associazione aperta dal Presidente Giovanni Giungi e chiusa dal Segretario Generale CNA Otello Gregorini.Gli over 65, che pure manifestano una percezione diffusa di peggioramento del SSN su aspetti chiave come tempi di attesa, accessibilità, rispetto della persona e chiarezza delle informazioni, hanno ancoranel proprio medico dina generale, a cui si rivolgono in caso di problemi di salute (74,5%) e con cui vogliono un contatto diretto (58%). Gli oltre 5.000 intervistati, infatti, riconoscono nel medico diun punto di riferimento fondamentale, sebbene vi siano margini di miglioramento nella comunicazione e nella gestione amministrativa.