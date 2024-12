Lanazione.it - Amici della Musica Firenze: Camerata Ducale e Filippo Gorini in concerto

Prosegue la stagione concertistica deglidi. Oggi (ore 16) al TeatroPergola, arriva la, guidata dal suo fondatore e violinista Guido Rimonda, per uninteramente dedicato alla figura di Giovanni Battista Viotti, con musiche di Viotti, Vivaldi, Paganini, Tartini. Nata nel 1992 come prima formazionele dedita a valorizzare l’opera di Giovanni Battista Viotti, dal 1998 laè l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtàli più interessanti del panorama nazionale e internazionale. Domani (ore 19), invece, al Teatro Niccolini, si esibirà il pianista, con un recital con la Sonata, op. 1 di Berg e le Variazioni in do maggiore su un valzer di Diabelli, op.