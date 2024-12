Ilrestodelcarlino.it - ACR Reggiani si aggiudica gara per il decommissioning della centrale nucleare Garigliano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A.C.R. diAlbertino (ACR) di Mirandola, oggi controllata dal Gruppo Hera, si èta laindetta da Nucleco del Gruppo Sogin (società di Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani egestione e messa in sicurezza dei rifiuti prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina), per i lavori di supporto alle attività di recupero e trattamento degli "internals" presenti presso laSogin del(Caserta). Nell’edificio del reattore e nelle aree esternezona controllata, ACRsi prenderà caricoprogettazione ingegneristica efornitura di macchine e attrezzature all’avanguardia necessarie per il taglio, la movimentazione e la rimozione dei componenti.