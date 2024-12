Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman sarà arbitro speciale a un evento per beneficienza

Leggi su Zonawrestling.net

è assente dalla programmazione in WWE da ormai un paio di mesi: infortunatosi all’inguine durante il Last Monster Standing Match dello scorso 2 ottobre contro Bronson Reed,era poi tornato sul ring per un dark match il 15 novembre, sconfiggendo Carlito, Finn Balor e JD McDonagh in team con Rey Mysterio e Dragon Lee. Ma nell’attesa del suo rientro a RAW, domani l’ex campione universale farà un’apparizione per un.Ospitealla Blizzard BrawlCome annunciato dastesso su X, il 7 dicembrepresente al Blizzard Brawl,della Great Lakes Championship Wrestling, in Wisconsin.disponibile per foto e autografi, e donerà tutto il suo cachet in, per riparare la diga di Neosho Wi e per costruire un nuovo parco giochi in una scuola elementare.