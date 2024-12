Thesocialpost.it - Voli a Natale, la Sicilia rimborsa il 50% del biglietto a chi è nato sull’isola: come funziona

Leggi su Thesocialpost.it

La Regioneintensifica le iniziative per supportare i numerosi residenti che si trovano temporaneamente al di fuori della regione e desiderano tornare per le festività natalizie, oltre a tutti ini di origine che risiedono stabilmente nel resto d’Italia. Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, infatti, ini che prenoteranno un volo diretto da un aeroporto nazionale verso unono e viceversa potranno beneficiare di uno sconto del 50%, un aumento rispetto all’attuale 25%. Questa misura è contenuta nel decreto “Stop caro2024”, promosso dal governo regionale per alleviare il peso delle tariffe aeree, estendendosi anche a coloro che sono nati inma non vivono stabilmente nell’isola.Leggi anche: “Mio papà è volato in cielo”. Il drammatico annuncio di Antonella Mosetti commuove i fanIl programma, che amplia una precedente iniziativa attiva da circa un anno, si applicherà indipendentemente dal costo dele dalla situazione economica del richiedente.