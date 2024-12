Ilfattoquotidiano.it - Vladimir Luxuria investita da una moto sulle strisce pedonali a Roma: “Devo avere un angelo che mi protegge”

unin cielo che mi: dopo il ritrovamento del mio portafoglio rubato mi è successo anche questo.: lo scrivee racconta quello che le è capitato e che l’ha fatta spaventare non poco. La conduttrice e attivista si trovava a, quartiere Pigneto, quando è stata travolta da una. “Ad un certo punto unrino ha sorpassato su doppia striscia continua tutte le auto che erano in coda e mi ha. Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Se ci fosse stato un bambino al posto mio le cose sarebbero state più gravi”.Queste le parole nel video social doveracconta tutto e aggiunge: “Ho preso la targa di questae inizialmente volevo denunciarlo, ero molto arrabbiata e avevo l’adrenalina a mille quando mi sono vista questorino addosso.