Davidemaggio.it - Tutto pronto per il ritorno di Scrubs

Leggi su Davidemaggio.it

Ci siamo. Se ne parlava da tempo ma alcuni ostacoli hanno rimandato ciò che i fan diattendevano da quasi quindici anni, ovvero ildella sitcom che dal 2001 al 2010 ha raccontato in modo irriverente il lavoro di medici e specializzandi. Adesso è invece ufficiale: ABC sta lavorando a quello che dovrebbe essere sia un revival che un reboot.2.0 sarà prodotto da 20th Television per ABCLa mente che sta dietro a questo progetto è quella dello storico ideatore della serie, Bill Lawrence, e proprio da lui sarebbe dipeso il ritardo accumulato per avviarlo. Lawrence, infatti, ha un accordo in esclusiva con Warner Bros. e 20Th Television, che realizzerà il reboot, ha portato avanti una lunga trattativa per potergli permettere di seguirlo. Le prime sette stagioni della sitcom erano state trasmesse da NBC e le ultime due, invece, proprio da ABC; la nona, intitolata: Med School, era stata già di fatto uno spin off.