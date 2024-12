Quifinanza.it - Trump e Waltz, la coppia di falchi Usa pronta a fermare la guerra Russia-Ucraina e a bloccare la Cina

Donaldha scelto un falco. Un super falco. Il neoeletto presidente Usa ha nominato come consigliere per la sicurezza nazionale niente meno che Michael (Mike), primo ex Berretto Verde ad essere nominato membro del Congresso per tre mandati.ha saputo molto rapidamente farsi notare a Capitol Hill per le sue posizioni nette, aggressive e spesso border su questioni di sicurezza nazionale. Già sua moglie, Julia Nesheiwat, era stata consigliere per la sicurezza nazionale nella prima amministrazione.Negli giorni scorsi,è entrato a gamba tesa per parlare dellatra. “Dobbiamo porre fine a questa situazione in modo responsabile”, ha dettoa Fox News. “Dobbiamo ripristinare la deterrenza, riportare la pace e superare questa escalation, invece di rispondere”.