The Last of Us sarebbe stato rinnovato per la terza stagione da HBO

Theof Usper lada HBOL’intrigante saga degli amati Joel ed Ellie non finirà tanto presto! Abbiamo appreso che la HBO hala serie drammatica post-apocalittica Theof Us per la. Il prossimo episodio dovrebbe tornare in produzione a Vancouver, nella Columbia Britannica, nell’estate del 2025. Craig Mazin e Neil Druckmann continueranno a scrivere lo show basato sull’omonima serie di videogiochi di Naughty Dog. Kate Herron, Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado e Stephen Williams torneranno alla regia. Il rinnovo arriva prima della première della seconda, composta da sette episodi, prevista per la primavera del 2025.Il finale della primarivela che Ellie è immune all’infezione da Cordyceps. Lei e Joel si recano in un ospedale che appartiene alle Lucciole per trovare riparo.