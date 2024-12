Rompipallone.it - Serie A, Inzaghi lancia la frecciatina per lo Scudetto: “Loro corrono, però…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio fra Inter e Parma, Simonehato lo stoccata per lo.Siamo ancora a dicembre, ma con una classifica diA cortissima – e con tante squadre affollate nelle posizioni più alte – è già tempo di parlare di.Così Simone, a pochi minuti dall’inizio del match inaugurale della quindicesima giornata contro il Parma, ha parlato proprio di quel traguardo valso la seconda stella che pochi mesi fa l’Inter ha festeggiato per le strade di Milano davanti al suo popolo.Tante le squadre ancora in corsa. Che il tecnico nerazzurro continua a monitorare e a cui manda un messaggio chiaro.: tante rivali e un lungo camminoDiversamente da quanto i pronostici sembravano voler annunciare lo scorso agosto, in piena corsacontinuano a marciare Napoli, Atalanta e Inter tallonate anche da Fiorentina, Lazio e Juventus.