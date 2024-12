Sardegna | marito e moglie trovati morti in casa a Cagliari

Leggi su Dayitalianews.com

La scoperta è stata fatta da uno dei due figli che non riusciva a mettersi in comunicazione con loro.Forse un avvelenamento da cibo. Sicuramente un malore ha provocato la morte di Maria Dessi, 82 anni,tana e Luigi Gulisano, 79 anni, originario della provincia di Catania ma da una vita residente a, dove per anni ha lavorato come agente di commercio. La tragica scoperta è stata fatta da uno dei due figli che – ieri sera – non riusciva a mettersi in comunicazione con i genitori che vivevano in via Ghibli, al Quartiere del Sole di. I genitori, pensionati, sono statiprivi di vita nel pavimento dello studio della loro abitazione ed erano uno vicino all’altro. Purtroppo – nonostante il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 – nulla è stato potuto fare.