Terzotemponapoli.com - Salvione: “Conte preferisce il campionato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Pasquale, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine Live in diretta su radio Punto Zero. Di seguito le sue dichiarazioni.: “La scelta diè stata netta”Così il giornalista: “La scelta diè stata netta, poi possiamo valutarla più avanti. Ha scelto di preferire il, il Napoli due era improvvisato in difesa, da centrocampo in avanti possiamo salvare qualcosa. Caprile può rappresentare un futuro per il Napoli, ma la coppia dei centrali era impresentabile, Spinazzola non ha giocato bene. La scelta diè stata evidente eil, con il Napoli che se lo sta giocando da protagonista, con tutte le rivali che avranno più partite rispetto agli azzurri. Il messaggio a De Laurentiis è stato amplificato anche della partita di ieri, perchéha chiesto di ampliare la rosa in vista della prossima stagione.