Prima della sanità obbligatorio tagliare altre spese | la Consulta dichiara parzialmente illegittima la legge di bilancio per il 2024

In un contesto di risorse scarse, “per fare fronte a esigenze di contenimentospesa pubblica dettate anche da vincoli eurounitari, devono essere prioritariamente ridotte leindistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute di cui all’articolo 32Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più debolipopolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket“. Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate venerdì, di una sentenza con cui hato l’illegittimitàdiper il“nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali efamiglia e, in particolare,tutelasalute“.