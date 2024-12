Anteprima24.it - Nargi in sintonia con Festa: “E’ il capo politico di due gruppi”

Tempo di lettura: 2 minuti“È giusto che l’ex sindacoabbia partecipato all’apertura del tunnel avendo lavorato alacremente durante la scorsa consiliatura per raggiungere l’obiettivo”.Il sindaco di Avellino Laura, in occasione del taglio del nastro ai Mercatini di Natale, replica ai cronisti che le domandano se questa mattina si sia sentita esautorata dalla fascia tricolore per la presenza die tra l’altro ha simbolicamente tagliato il nastro del tunnel e concesso una lunga intervista.“Non credo che si tratti di aver ‘rubato la scena’- prosegue– Forse è una ricostruzione giornalistica un po’ fantasiosa. Personalmente, ho visto un ex sindaco che aveva tutto il diritto di gioire per il risultato raggiunto da questa amministrazione, e in parte anche dalla precedente. È giusto riconoscere i meriti di chi ha lavorato per la città”.