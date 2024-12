Ilrestodelcarlino.it - Muse Shop, botteghino delle meraviglie

Il ". Il" in via Gramsci 2a, ad Ancona è pronto ad accogliere cittadini e spettatori con i suoi oggetti esclusivi e con infinite idee regalo per rendere ancora più magico il Natale. Il nuovo negozio del Teatro, inaugurato nella serata di ieri, si trova all’angolo della facciata principale dove sarà possibile acquistare disegni firmati, borse, felpe e magliette con citazioni, ventagli, bambole che riportano a personaggi famosi del mondo dell’opera, busti sartoriali, tazze, ghirlande natalizie, calze della Befana, i celebri teatrini di carta di Benjamin Pollock’s Toydi Covent Garden, ombrelli, taccuini, matite, pochette, medaglie, binocoli da teatro, libri d’arte, peep show ispirati a Sogno di una notte d’estate e Romeo e Giulietta, prodotti editoriali e articoli dedicati ai più piccoli, pubblicazioni teatrali di qualità.