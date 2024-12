Lettera43.it - Malattia misteriosa in Congo, disposti controlli ai voli provenienti dal Paese africano

L’Italia alza il livello di attenzione sullache ha già causato decine di decessi in. Il ministero della Salute ha chiesto alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di «fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per idirettidal».in aeroporto, in sostanza. Le autorità locali, in stretta collaborazione con quelle internazionali, «stanno lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendo il, già recentemente colpito dall’epidemia di mpox».Cosa sappiamo sullainPer il momento sappiamo che lain questione si è diffusa nella regione di Panzi, a circa 700 km a Sud-Est di Kinshasa.