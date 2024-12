Bergamonews.it - Logistica, trovato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per 25mila lavoratori

Bergamo. Buone notizie per i 25000 addetti dellain provincia di Bergamo. Nella scorsa notte è stato raggiunta l’ipotesi di accordo per ildelcollettivodel lavoro.IlTrasporto Merce,e Spedizioni, era scaduto il 31 marzo di quest’anno. Dopo quattro giorni di trattativa, durante la notte le associazioni datoriali e i sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti hanno raggiunto l’intesa che prevede diverse novità, anche per la parte economica.L’esito finale della trattativa ha infatti determinato un impegno economico di 260 euro per il livello B3 (personale viaggiante) e di euro 290 sul livello C3 , mentre sarà di euro 240 per il livello A3; l’incremento medio sui tre livelli è stato del 14,31% pari a 263 euro.