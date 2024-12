Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: cominciano le FP2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1COSA SERVE ALLA FERRARI PER IL MONDIALE COSTRUTTORI: TUTTE LE COMBINAZIONI14.15 Perez rimane piuttosto lontano ed è decimo a 1?049 da Norris.14.14 Verstappen ha saltato la sessione di questa mattina e si è lamentato di avere un po’ troppo sovrasterzo.14.13 Verstappen chiude il suo primo giro cronometrato in quinta posizione a 0?933.14.12 Questi i tempi firmati fino a questo momento:1 Lando NorrisMcLaren 1:24.332 12 Carlos SainzFerrari +0.238 13 Charles LeclercFerrari +0.412 14 Oscar PiastriMcLaren +0.600 15 Max VerstappenRed Bull Racing +0.933 26 Lewis HamiltonMercedes +0.999 27 Franco ColapintoWilliams +1.019 18 Liam LawsonRB +1.115 19 Pierre GaslyAlpine +1.133 210 Valtteri BottasKick Sauber +1.208 111 Kevin MagnussenHaas F1 Team +1.