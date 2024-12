Ilrestodelcarlino.it - La storia che riemerge. Trovati 41 ordigni bellici

Non finisce di stupire l’arsenale sotterraneo scoperto a metà settembre in un cuneo di territorio del comune di Reggio in zona Ghiardello, al confine tra Rubbianino di Quattro Castella e il Ghiardo di Bibbiano. Anche ieri in via Gastione l’Esercito ha recuperato numerosirisalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Dagli scavi sono emersi ben 41 pezzi; nello specifico sono stati ritre lanciagranate anticarro (un Panzerfaust 30 e due Faustpatrone) oltre ai loro grossi proiettili: 16 Gewehr sprengranate e 22 Grossgewehr panzergranate. Gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, giunti sul posto ieri mattina, con il supporto sanitario della Croce Rossa Italiana, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle armi. "Visto il cospicuo ritrovamento, l’attività di distruzione degliè stata effettuata in parte presso una cava limitrofa.