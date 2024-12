News.robadadonne.it - La lettera di Alessandro Impagnatiello dal carcere e la risposta dei genitori di Giulia Tramontano

Condannato in primo grado il 25 novembre scorso all’ergastolo per il femminicidio die per procurato aborto,ha scritto dalunaindirizzata proprio alla donna che ha ucciso nel maggio del 2023, quando era incinta di sette mesi.A leggerla, in diretta, Giuseppe Cruciani durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, visto che proprio alla sede della stazione radio la missiva è stata recapitata, dal fratello di, Omar, come spiegato dallo stesso Cruciani. “Ogni istante della mia esistenza è dedicato a lei – esordisce la– E così anche ora le prime parole sono esclusivamente per te Giuliet, per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere”.E ancora “Per quanto inutili e imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse a te, alla tua meravigliosa famiglia e a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male.