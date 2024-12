La Giustizia che non c’è più

Leggi su Ildenaro.it

Dagli avvocati Riccardo Vizzino (responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative) e Adriano J. Spagnuolo Vigorita (giurista, saggista, abilitato all’avvocatura), riceviamo e pubblichiamo un documento in cui si denunciano, a titolo esemplificativo, numerosi casi di malfunzionamento della. Il documento è stato inviato ai rappresentanti del Governo nazionale e regionale, ai vertici della, all’Ordine dei medici, al collegio dei periti assicurativi e all’Agenzia delle Entrate. di Riccardo Vizzino e Adriano J. Spagnuolo VigoritaParecchi decenni fa, la Repubblica Italiana aveva un sistema giudiziario che fungeva da modello per parecchi, specie sotto il profilo della disciplina legislativa: a far gola erano, in particolare, i tre gradi di giudizio (o, più appropriatamente, due gradi di merito ed uno di legittimità), oltre alle molteplici garanzie di cui – in àmbito penalistico – godono tanto l’indagato quanto l’imputato e – per quanto attiene al processo civile – la normativa regolante l’istruttoria.