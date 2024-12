Secoloditalia.it - Hosteria Grappolo D’Oro – Roma

Piazza della Cancelleria, 80 – 00186Telefono: 06/6897080Sito Internet: www.doro.itTipologia:naPrezzi: antipasti 7/18€, primi 13/14€, secondi 16/19€, dolci 7€Chiusura: Mercoledì a pranzoOFFERTALieve calo di voto per questo locale che è situato a pochi metri dalla splendida Piazza di Campo de’ Fiori, dove abbiamo registrato degli “scivoloni”, soprattutto tra i primi, che ci hanno indotto prudenza nel giudizio. L’impronta di cucina si dichiara “apertamente” nell’unico percorso degustazione disponibile (34€ per una cena di quattro portate), detto per l’appunto “no”; per il resto, il menù, prevede un’offerta classica ma abbastanza ricca per i diversi servizi (7/8 piatti per corso) e buone alternative per i vegetariani. Abbiamo iniziato la cena con degli antipasti di discreta fattura, tra cui un’insolita parmigiana di zucca, pecorino e rosmarino, un po’ unta ma equilibrata al palato, e un ottimo baccalà mantecato con insalatina di carciofi.