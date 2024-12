Anticipazionitv.it - Grande Fratello: Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta

La relazione tra, nata nella Casa del, sembra giunta a un punto di rottura definitivo. La coppia, che aveva conquistato il pubblico con momenti di complicità e dolcezza, ha visto il proprio equilibrio sgretolarsi durante un acceso confronto avvenuto nella serata di ieri, 5 dicembre 2024. Il motivo scatenante? Un ballo innocente che ha mandato in confusione. Nonostante il contesto professionale (i due stavano semplicemente provando delle coreografie) il gieffino non è riuscito a contenere la gelosia. Ma scopriamo chi è il terzo incomodo.: una lite che spezza il legameDurante lo scontro in diretta,ha espresso tutto il suo malcontento: “Il motivo della mia rabbia è che non mi porti rispetto. E non farmi passare per pazzo.