Lanazione.it - Firenze, caregiver in piazza davanti alla Regione: "Basta essere invisibili, servono soluzioni concrete"

, 6 dicembre 2024 – Sono stanchi, ma non per questo meno combattivi. Sono iin presidio stamani inDuomoToscana. La manifestazione è organizzata dai familiari di persone affette da malattie degenerative, per dare voce a storie di dolore, sacrificio e rabbia, che troppo spesso rimangono sommerse. La petizione lanciata su Change.org ha già raccolto oltre 1.800 firme, segno evidente di quanto il problema sia sentito. Ma non. I familiari pretendono rispostedal presidente Giani per migliorare l'accessibilità ai servizi di assistenza. “Ci siamo conosciuti in questo oceano di dolore e tormento”, non usano mezzi termini i. Le loro richieste puntano al potenziamento delle ore di assistenza, all'estensione dei contributi per le badanti a tutti i comuni della Toscana ecreazione di nuovi centri diurni e cohausing per i pazienti.