Femminicidio Giulia Tramontano i genitori dopo la lettera di scuse scritta da Impagnatiello | Sei un miserabile

In una storia su Instagram, Loredana Femiano e Franco, idi, hanno pubblicato l’immagine di un topo. Sopra, una: «Sei un. No, non la pantegana. Tu». Una frase che sembra essere rivolta ad Alessandro, condannato all’ergastolo lo scorso 25 novembre dalla Corte di Assise di Milano per l’omicidio della fidanzata 29enne, incinta al settimo mese. Il messaggio lanciato sui social segue infatti la lettura di un testo che l’ex barman ha scritto dal carcere di San Vittore e ha spedito alla Zanzara, programma di Radio24. Nellasi è rivolto direttamente alla vittima: «Per quanto inutili e imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie, a te, alla tua meravigliosa famiglia e a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male.