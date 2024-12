Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “E’ tutto surreale, sto cercando di tenere le emozioni sotto controllo”

Va in archivio il venerdì di, alle prese con un fine settimana molto significativo a livello emozionale, considerato che sarà l’ultimo in forza alla Mercedes. Il britannico ha ottenuto la terza e la quinta posizione in occasione delle due prove libere valide per il GP di Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale 2024 di Formula 1.Due risultati molto utili per il fenomeno di Stevenage che, più volte, si è ripromesso di svolgere una gara d’alto profilo per salutare nel migliore dei modi la sua scuderia con cui ha condiviso la vibrante gioia del trionfo ma anche il buio e lo sconcerto della delusione. “Èmolto– ha dettoai microfoni di Sky Sport UK – Ho solo cercato di essere il più presente possibile,di godermi ogni momento. Mi sono davvero divertito oggi.