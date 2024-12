Game-experience.it - Eriksholm: The Stolen Dream ha ricevuto il nuovo gameplay trailer

Ieri, durante il livestream PC Gaming Show: Most Wanted, lo sviluppatore River End Games e l’editore Nordcurrent Labs hanno mostrato il primoper l’imminente gioco di avventura stealth incentrato sulla narrazione,: The.Come abbiamo visto al PC Gaming Show 2024, l’ultimodel titolo per giocatore singolo evidenzia le sue meccaniche stealth e la sua storia immersiva, offrendo unsguardo al paesaggio urbano della città di. Ilripropone Hanna, un’orfana adolescente in cerca del fratello scomparso, ed intenta ad accogliere i suoi alleati, Alva e Sebastian, nella sua causa.River End Games e Nordcurrent Labs hanno inoltre rivelato che pubblicheranno undi gioco esteso la prossima settimana, che mostrerà ulteriormente come i giocatori combatteranno contro i fili della corruzione che tengono saldamente in pugno la popolazione oppressa di