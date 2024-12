Iodonna.it - Dopo Oonagh Paige, la prima figlia nata nel 2021 con madre surrogata, l'attrice è pronta a fare il bis

Leggi su Iodonna.it

Cicogna in volo per Amber Heard. L’, 38 anni, sarà presto mamma bis: aspetta il secondo figlio., laavuta nelda, la star di Aquaman èad avere un altro bambino. La notizia è stata data in esclusiva dal suo portavoce al magazine americano People che ha confermato la dolce attesa. Sulla quale, però, non sono stati rivelati altri dettagli. Amber Heard trova un accordo con Johnny Depp: lo risarcirà con un milione di dollari X Leggi anche › Da Miriam Leone a Hilary Duff: le mamme star del 2024 Amber Heard in attesa del secondo figlio«Siamo ancora all’inizio della gravidanza, quindi capirete che non vogliamo entrare molto nei dettagli in questa fase.