Domani Open Day all' Isis Valdarno

Arezzo, 06 dicembre 2024 – L'ha organizzato una serie di incontri per presentare l'Offerta Formativa dell'Istituto in vista dell'anno scolastico 2025-2026. Glidays si terranno sabato 7 e 14 dicembre 2024, e nei giorni 11, 18, 19 e 25 gennaio 2025. Tra queste, la giornata di domenica 19 gennaio sarà arricchita da un incontro con la Dirigente scolastica, Lucia Bacci, che accoglierà personalmente studenti e famiglie. Durante gli incontri, il personale scolastico sarà disponibile presso le sedi dell'Istituto per illustrare l'Offerta Formativa, mostrare gli spazi dedicati alla didattica e rispondere a domande sulle attività proposte. Oltre aglidays, l'Istituto organizza anche lezioni aperte nei laboratori didattici durante i mesi di dicembre e gennaio. Questa iniziativa permette agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado di vivere un'esperienza immersiva nei diversi indirizzi di studio, aiutandoli a compiere una scelta più consapevole per il proprio futuro.