Bove carriera a rischio, la Fiorentina pensa a un calciatore del Napoli

Il centrocampista viola potrebbe necessitare di un pacemaker. Il clubal futuro e punta Folorunsho.Buone notizie sulle condizioni di Edoardo. Il centrocampista dellanon è in pericolo di vita, anche se al momento la famiglia non pone lacome priorità. Resta da valutare la necessità di un pacemaker sottocutaneo, intervento che potrebbe comprometterne il futuro in Serie A per le normative vigenti.Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola sta già valutando le possibili alternative. “Senza di lui il mister dovràre a qualcosa di diverso”, scrive il quotidiano, “e il rientro di Gudmundsson, pur con tutta la cautela del caso, di certo lo aiuterà”.Per il mercato di gennaio, l’attenzione dellasi starebbe concentrando su Michael Folorunsho del