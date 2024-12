Oasport.it - Basket: l’Olimpia soffre, rischia, ma supera il Villeurbanne e continua a correre in Eurolega

Si è appena conclusa all’Unipol Forum valevole per la quattordicesima giornata dell’e sul parquet di Assago sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e i francesi del. Dopo la bella vittoria contro la Stella Rossa Belgrado la squadra di Ettore Messina era chiamata a confermare la striscia positiva che l’ha portata dall’ultima posizione alla zona play-in contro un team da non sottovalutare e che voleva risalire la classifica.Fatica Milano in avvio di match, con la difesa che concede canestri troppo facili, mentre in attacco non si sblocca per oltre quattro minuti dal campo, anche se obbliga ila diversi falli, con i francesi che vanno sul 2-8. Servono le triple di Brooks e Mannion per dare una scossa a Milano, anche sea lasciare troppo spazio agli avversari in attacco.