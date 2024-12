Thesocialpost.it - Australia, incendiata sinagoga a Melbourne. Il premier: “Atto antisemita”

Gravi danni alladi, in seguito a un incendio doloso appiccato nella notte da due sospetti piromani. Il primo ministro Anthony Albanese ha condannato l’accaduto definendolo “un”, promettendo tolleranza zero verso l’odio religioso. “La violenza, l’intimidazione e la distruzione di un luogo di culto sono cose che non dovremmo mai vedere in”, ha dichiarato Albanese all’n Broadcasting Corp., ribadendo che “l’antisemitismo non ha assolutamente posto nel Paese”.Leggi anche: Valerio S. precipita da una finestra a Roma, aveva 12 anni: “Il corpo ricoperto di foglie”L’incendio e i danniSynagogue was set on fire with congregants inside in a horrific antisemitic attack. Two people were taken to hospital. if this had happened just one hour later there would have been hundreds of people there.