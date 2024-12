Ilrestodelcarlino.it - 8 dicembre Bologna, la festa dell’Immacolata con la tradizionale Fiorita in piazza Malpighi: programma

, 62024 - Domenica 8,, alle 16 inl’arcivescovo Matteo Zuppi offrirà l’omaggio floreale alla statua della Vergine che verrà deposto fra le sue braccia dai vigili del fuoco a nome di tutti i bolognesi. Presente il sindaco Matteo Lepore. Alle 16.45, nella Basilica di San Francesco (, 9) l’arcivescovo presiederà i Vespri. Infine, alle 18.30 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata (via Piero della Francesca, 3), celebrerà la Messa nelladella Patrona.Durante la cerimonia,sarà chiusa al traffico dall'incrocio conSan Francesco a quello con via Sant'Isaia. Le deviazioni temporanee dei bus Tper saranno indicate sul posto da personale addetto. Lunedì 9, invece, alle 20.30 a Borgo Panigale, il cardinale guiderà la fiaccolata, con partenza dal parcheggio dell’hotel La Pioppa (via Marco Emilio Lepido, 217) alla Rotonda del Camionista, in memoria di Christina Tepuru e delle donne vittime di tratta in occasione del centenario della nascita di Don Oreste Benzi.