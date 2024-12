Inter-news.it - Zanetti: «Inter-River Plate sfida che fa bene al calcio mondiale»

non ha dubbi su, scontro che avverrà in estate durante la fase a gironi delper Club. Pupi commenta così.GRANDE– Oggi a Miami si è tenuto il sorteggio delper Club, che ha visto l’inserita nel gruppo E. Tra le squadre che dovrà affrontare laamata c’è il, storico club argentino. Pupi, vicepresidente nerazzurro, dopo aver parlato ai canali ufficiali del club, è statocettato da Tyc Sports: «Affrontare ilsarà difficile. Hanno grandi giocatori e prenderanno la partita come noi. Sarà bello affrontare una squadra sudamericana. È un piacere poter affrontare ilperché conosco l’istituzione, conosco la storia del. Quindi lasciamo che ilaffronta e l’: questo faal».